Мама в церкви, папа возле компьютера: родители олимпийского чемпиона Абраменко рассказали о переживаниях (видео)

29-летний украинец Александр Абраменко вчера оправдал надежды своих близких, завоевав олимпийское золото.

Сегодня в олимпийском Пхенчхане состоится награждение олимпийского чемпиона украинца Александра Абраменко золотой медалью зимних Игр.

Родители Александра в интервью ТСН рассказали о собственных переживаниях за сына.

Как сообщал УНИАН, 29-летний фристайлист Александр Абраменко стал первым на соревнованиях по лыжной акробатике, принеся пока что единственную для украинской сборной медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.