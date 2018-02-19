Мама в церкви, папа возле компьютера: родители олимпийского чемпиона Абраменко рассказали о переживаниях (видео)
12:12, 19 февраля 2018Олимпиада
613 0
29-летний украинец Александр Абраменко вчера оправдал надежды своих близких, завоевав олимпийское золото.
Александр Абраменко / REUTERS
Сегодня в олимпийском Пхенчхане состоится награждение олимпийского чемпиона украинца Александра Абраменко золотой медалью зимних Игр.
Родители Александра в интервью ТСН рассказали о собственных переживаниях за сына.
Как сообщал УНИАН, 29-летний фристайлист Александр Абраменко стал первым на соревнованиях по лыжной акробатике, принеся пока что единственную для украинской сборной медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
"Я просто молил Бога": родители чемпиона Александра Абраменко рассказали о переживаниях за сына
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018