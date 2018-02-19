Мама в церкви, папа возле компьютера: родители олимпийского чемпиона Абраменко рассказали о переживаниях (видео)

12:12, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Абраменко / REUTERS

Родители Александра в интервью ТСН рассказали о собственных переживаниях за сына.

Как сообщал УНИАН, 29-летний фристайлист Александр Абраменко стал первым на соревнованиях по лыжной акробатике, принеся пока что единственную для украинской сборной медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.  

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#золото Абраменко