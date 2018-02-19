Из-за нового допинг-провала россиян не пустят на церемонию закрытия Олимпиады со своим флагом - СМИ

10:54, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Крушельницкий / РИА-Новости

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в случае подтверждения нарушения со стороны Крушельницкого это дело будет рассмотрено группой МОК, которая анализирует возвращение России как команды, а не отдельных ее представителей как «олимпийских атлетов из России».

Читайте такжеПодозреваемый в допинге российский медалист покинул Олимпийскую деревню«Если это будет подтверждено, это будет учтено вместе с многими другими факторами», – отметил Адамс, сообщает "Радио Свобода".

Вчера Международный олимпийский комитет (МОК) официально сообщил команде Олимпийских атлетов из России в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Эту информацию подтвердил пресс-атташе команды Константин Выборнов.

Как сообщал ранее УНИАН, положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, который выиграл на Олимпиаде бронзовую награду. В его пробе обнаружены следы мельдония.

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