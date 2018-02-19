Украинская пара фигуристов Назарова и Никитин не попала в произвольную программу на Олимпиаде
В Пхенчхане завершились соревнования в короткой программе в танцах на льду в фигурном катании. Украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин не сумела квалифицироваться и получить право выступления в произвольной программе.
Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.
По итогам короткой программы украинский танцевальный дуэт набрал 57.97 балла и остановился на 21-м месте. В следующий же раунд проходит первая двадцатка.
Лидируют после короткого танца канадские фигуристы Тесса Виртью и Скотт Моир.
Олимпийские игры
Фигурное катание.
Танцы на льду. Короткий танец
1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 83,67 (мировой рекорд)
2. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,93
3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 77,75
4. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 77,73
5. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 76,57
6. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (ОАР) – 75,47
7. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 75,45
8. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 74,33
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 69,60
10. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 68,36
11. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 68,16
12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,93
18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 59,97...
20. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,42
21. Максим Никитин – Александра Назарова (УКРАИНА) – 57.97