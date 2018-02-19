Украинская пара фигуристов Назарова и Никитин не попала в произвольную программу на Олимпиаде

Наш дуэт занял 21-е место, не попав в лучшую 20-ку.

В Пхенчхане завершились соревнования в короткой программе в танцах на льду в фигурном катании. Украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин не сумела квалифицироваться и получить право выступления в произвольной программе.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

По итогам короткой программы украинский танцевальный дуэт набрал 57.97 балла и остановился на 21-м месте. В следующий же раунд проходит первая двадцатка.

Лидируют после короткого танца канадские фигуристы Тесса Виртью и Скотт Моир.

Олимпийские игры

Фигурное катание.

Танцы на льду. Короткий танец

1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 83,67 (мировой рекорд)

2. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,93

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 77,75

4. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 77,73

5. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 76,57

6. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (ОАР) – 75,47

7. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 75,45

8. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 74,33

9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 69,60

10. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 68,36

11. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 68,16

12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,93

18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 59,97...

20. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,42

21. Максим Никитин – Александра Назарова (УКРАИНА) – 57.97