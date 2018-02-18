Стал известен состав сборной Украины на смешанную эстафету Пхенчхана

Ирина Варвинец выступит в гонке вместо Виты Семеренко.

На Олимпийских играх в Пхенчхане уже завершились личные гонки у биатлонистов. Впереди - командные дисциплины. И первая из них - смешанная эстафета, которая состоится во вторник, 20 февраля. По регламенту, каждая команда будет представлена двумя женщинами (пробегут каждая по 6 км) и двумя мужчинами (преодолеют по 7,5 км). На каждом этапе один участник пройдет два огневых рубежа.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил состав украинской команды на эту гонку, передает Xsport.

Читайте такжеПрезидент федерации биатлона Брынзак объяснил провал украинцев в первые дни ОлимпиадыНа первом этапе за сборную Украины побежит Ирина Варвинец, до этого выступавшая в Пхенчхане только в спринте. Отметим, что изначально на эту позицию тренерский штаб планировал заявить Виту Семеренко, однако позже было принято решение поберечь спортсменку, бежавшую всю программу Олимпиады, перед классической эстафетой.

На втором этапе выступит Юлия Джима, бежавшая в Пхенчхане только одну индивидуальную гонку, из-за чего не сумела набрать квалификационных очков для выступления в масс-старте.

Первый мужской этап доверено бежать Артемe Приме – самому скоростному участнику украинской команды на нынешней Олимпиаде. А на последнем этапе за нашу команду выступит капитан мужской команды Дмитрий Пидручный, испытывающий проблемы с самочувствием в стартовых гонках Олимпиады.

Отметим, что на недавнем чемпионате Европы Украина завоевала золотые награды в этом виде программы. Тогда в составе нашей команды вместо Юлии Джимы выступала Юлия Журавок. Правда стоит отметить, что и соперники у украинской команды были гораздо слабее, нежели на Олимпийских играх.