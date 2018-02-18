Расписание дня: в понедельник в Пхенчхане будет разыграно 3 комплекта наград
22:51, 18 февраля 2018
303 0
Будет разыгран первый комплект медалей в соревнованиях по бобслею.
В понедельник станут известны имена 3 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com
В понедельник в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 3 комплекта наград.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Пхенчхан-2018. Расписание финалов
19 февраля
13.50 Коньки. Мужчины. 500 м
15.00 Бобслей. Мужчины. Двойки
15.35 Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018