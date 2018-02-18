Расписание дня: в понедельник в Пхенчхане будет разыграно 3 комплекта наград

22:51, 18 февраля 2018
Олимпиада
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В понедельник станут известны имена 3 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Пхенчхан-2018. Расписание финалов

19 февраля

13.50 Коньки. Мужчины. 500 м

15.00 Бобслей. Мужчины. Двойки

15.35 Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня
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