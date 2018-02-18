Расписание дня: в понедельник в Пхенчхане будет разыграно 3 комплекта наград

22:51, 18 февраля 2018 Олимпиада 303

Будет разыгран первый комплект медалей в соревнованиях по бобслею.

В понедельник в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 3 комплекта наград. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Пхенчхан-2018. Расписание финалов 19 февраля 13.50 Коньки. Мужчины. 500 м 15.00 Бобслей. Мужчины. Двойки 15.35 Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования

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