Японка Кодайра выиграла золото Игр-2018 в конькобежном спорте с олимпийским рекордом
16:56, 18 февраля 2018
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Японская спортсменка победила на дистанции 500 метров.
Японка Нао Кодайра выиграла золото / REUTERS
Японка Нао Кодайра завоевала золото в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2018, установив олимпийский рекорд.
Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку призёров чешка Каролина Эрбанова.
Украинских спортсменов в данном виде программы не было.
Олимпиада-2018
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
1. Нао Кодайра (Япония) – 36,94 (олимпийский рекорд).
2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,33.
3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,34…
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