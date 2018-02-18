Японка Кодайра выиграла золото Игр-2018 в конькобежном спорте с олимпийским рекордом

16:56, 18 февраля 2018
Олимпиада
73 0
 

Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку призёров чешка Каролина Эрбанова. 

Украинских спортсменов в данном виде программы не было.

Олимпиада-2018

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) – 36,94 (олимпийский рекорд).

2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,33.

3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,34…

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018