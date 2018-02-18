Японка Кодайра выиграла золото Игр-2018 в конькобежном спорте с олимпийским рекордом

16:56, 18 февраля 2018 Олимпиада 73

Японская спортсменка победила на дистанции 500 метров.

Японка Нао Кодайра завоевала золото в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2018, установив олимпийский рекорд. Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва, а замкнула тройку призёров чешка Каролина Эрбанова. Украинских спортсменов в данном виде программы не было. Олимпиада-2018 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м 1. Нао Кодайра (Япония) – 36,94 (олимпийский рекорд). 2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,33. 3. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,34…

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