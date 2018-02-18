Француз Фуркад на фотофинише выиграл золото Олимпиады-2018 в масс-старте
16:05, 18 февраля 2018
205 0
Одинаковое время с французом показал немец Шемп, но ему досталось лишь серебро.
Мартен Фуркад (справа) выиграл золото у Симона Шемпа / REUTERS
Француз Мартен Фуркад стал чемпионом Олимпийских игр в масс-старте на 15 км по биатлону. По фотофинишу Мартен опередил немца Симона Шемпа, что позволило ему стать четырёхкратным олимпийским чемпионом. Бронзовую награду завоевал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Украинские спортсмены в данном виде программы не выступали.
Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 - победа по фотофинишу.
2. Симон Шемп (Германия) – то же время.
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +11,2 (2).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018