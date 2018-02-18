Француз Фуркад на фотофинише выиграл золото Олимпиады-2018 в масс-старте

16:05, 18 февраля 2018
Олимпиада
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Мартен Фуркад справа) выиграл золото у Симона Шемппа / REUTERS

Украинские спортсмены в данном виде программы не выступали.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 - победа по фотофинишу.

2. Симон Шемп (Германия) – то же время.

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +11,2 (2).

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018
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