Француз Фуркад на фотофинише выиграл золото Олимпиады-2018 в масс-старте

16:05, 18 февраля 2018 Олимпиада 205

Одинаковое время с французом показал немец Шемп, но ему досталось лишь серебро.

Француз Мартен Фуркад стал чемпионом Олимпийских игр в масс-старте на 15 км по биатлону. По фотофинишу Мартен опередил немца Симона Шемпа, что позволило ему стать четырёхкратным олимпийским чемпионом. Бронзовую награду завоевал норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Украинские спортсмены в данном виде программы не выступали. Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км 1. Мартен Фуркад (Франция) – 35.47,3 - победа по фотофинишу. 2. Симон Шемп (Германия) – то же время. 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – +11,2 (2).

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