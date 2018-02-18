Бубка: золотая медаль Абраменко - это выдающееся достижение

Главный олимпиец страны поздравил чемпиона Игр-2018 Александра Абраменко.

Одним из первых новоиспеченного олимпийского чемпиона Александра Абраменко поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

«Это выдающееся достижение, просто гениальное выступление. Спасибо Александру и его наставнику Энверу Аблаеву, которые подарили такие счастливые и приятные мгновения радости всему украинскому народу. Самый сложный прыжок Абраменко оставил на супер финал и сумел выдержать это невероятное напряжение. Надо было идти ва-банк, ведь побеждает только сильнейший. Конкуренция на Играх просто невероятная».

«Я понимаю, что сейчас чувствует Александр», - добавляет Сергей Бубка. – Я сам, когда выигрывал Олимпийское «золото», не контролировал эмоции и не до конца понимал, что произошло. Это фантастическое состояние, которое я желаю каждому спортсмену почувствовать на себе. Сейчас он еще не понимает, что произошло и какую желаемую победу одержал для фристайла и всего украинского олимпийского движения. Мне будет очень приятно, завтра, на медал плазе, лично вручить золотую медаль нашему Саше».

А еще главный олимпиец страны признался, что чувствовал, что именно сегодня будет медаль, но об этом никому не говорил и только горячо болел на трибунах за украинца.

Как сообщал УНИАН, сегодня фристайлист Александр Абраменко завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Это первая награда для украинских олимпийцев в Пхенчхане.