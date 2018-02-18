Фристайлист Абраменко – новая олимпийская веха в истории Украины

Еще до начала Игр в Пхенчхане Абраменко рассматривался как один из лидеров всей украинской олимпийской команды, а также один из немногих - единиц – кто реально претендовал на награды Игр. Можно было бы сказать, что он претендент номер один, но пиетет перед биатлонистками (кстати, они отлично начали нынешний сезон, но перед Олимпиадой, словно выдохлись) и их «кредитная история», длящаяся еще со времен Сочи-2014, не позволяла этого сделать – Абраменко нарекли «надеждой номер два», после всей команды биатлонистов вместе взятой.

Биатлонистки и биатлонисты ничем приятно не удивили и к сегодняшнему дню, фактически оставалась одна надежда. Предстоящие еще биатлонные эстафеты, объективно, предпосылок на успех не дают никаких.

Этот финал ожидался с неким беспокойством. С одной стороны, все понимали, что шанс есть, и шанс очень большой, с другой, под впечатлением первой половины Игр, которая закончилась аккурат накануне – 8 дней из 16, как же не хотелось очередного разочарования. Но уже после первой попытки пришло некое успокоение. Спортсмен точно приземлился, что является его слабым место (приземление во фристайле – пол-оценки), уверенно вышел в Финал 2, из 12 лучших в 9 самых сильных на данный момент, а потом успешно выполнил и второй прыжок. Это уже было почти место в Топ-6. Сам же Александр излучал исключительное спокойствие. Даже успел передать привет родителям, находясь в специальной зоне где спортсмены под присмотром телекамер ждут оценок за очередной прыжок. И тут начиналось самое интересное. Ведь в Сочи-2014 наш спортсмен замкнул шестерку лучших, то есть уже повторил свой результат. Поймал кураж украинец или нет? Сможет ли справиться с нервами в решающем третьем прыжке и не повторить своих сочинских ошибок?

По итогам второго прыжка наш спортсмен занимал 4-е место и стартовал в последней попытке третьим – в середине группы. Отличная позиция - ведь у него было время сосредоточиться и собраться, а с другой стороны, он не ждал, пока отпрыгают все соперники, и у него не было возможности перегореть. И прыжок получился! Практически безупречный – с выполнением всех заявленных пируэтов и, что не менее важно, практически идеальным приземлением. Украинец занял промежуточное первое место и ему оставалось только ждать.

В компании двух россиян, которые занимали промежуточные призовые места Абраменко во второй раз «вышел в эфир» и уже с полным на то основанием сказал: «Мама, я тебе кое-что привезу». Оставалось понять – что. Вариантов было немного. Впереди был только прыжок китайца Цзуняна и вопрос состоял в том, будет это золото или серебро. Прыжок Цзя оказался эффектным и на какое-то время сердце замерло. Время это длилось, как и полагается во фристайле, около двух минут. Именно столько требуется судьям для выставления баллов и электронной системе для подсчета общей оценки. Все это время крутили бесконечные повторы его прыжка, акцентировали внимание на точном приземлении, показывали самого китайца, улыбчивого и уверенно смотрящего в будущее. Сердце сжалось… И наступил миг триумфа! Цзуняну не хватило каких-то 0,46 сотых балла, чтобы опередить украинца - 128,51 Абраменко против 128,05 у соперника.

А ведь путь Абраменко к нынешним Играм был дико сложным – как никогда. Спортсмен, у которого на протяжении карьеры было 9 призовых мест на этапах Кубка мира, пережил, без сомнения, важнейший и переломный момент в своей карьере. После самого успешного в своей карьере сезона на тот момент (в сезоне 2015/16 Абраменко выиграл общий зачет «малого» Кубка мира - в зачете «акробатика»)украинец вынужден был ее прервать. Следующий сезон 2016/17 Александр Абраменко полностью пропустил из-за тяжелой и так некстати подвернувшейся травмы. Летом 2016 года, практикуясь на воде, украинец повредил крестообразные связки, мениск и поперечные связки. Тяжелая травма колена не позволила спортсмену соревноваться на этапах Кубка мира. Он также пропустил чемпионат мира 2017 года. Более того, эта травма едва не поставила под сомнение его выступление на главном соревновании четырехлетия - Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Квалификационный период во фристайле отсчитывался с 1 июля 2016 года по 21 января 2018 года, а согласно регламенту, для выполнения квалификационных требований спортсмен должен был попасть в 30-ку сильнейших на этапах Кубка мира, либо на чемпионате мира-2017 в своей дисциплине, а также набрать минимум 80 очков FIS в акробатике. В зачет спортсменам шли результаты, показанные только на соревнованиях, проходящих под эгидой FIS. Соответственно, украинец дал фору всем своим соперникам длиною в целый квалификационный сезон.

Впрочем, окончательно избавившись от последствий травмы и вернувшись в строй, наш спортсмен не смог показать высокие результаты на первых двух стартах уже нынешнего «олимпийского» сезона в Пекине, заняв 21-е (16 декабря 2017 года) и 8-е (17 декабря 2017 года) места, соответственно. Впереди оставались четыре старта в январе 2018 года и довольно призрачные шансы на попадание в число участников Пхенчхана-2018. Впрочем, Абраменко знал, что шансы есть, и сдаваться не собирался. Этап КМ в Москве, состоявшийся 6 января, украинец пропустил, а заключительные три попытки использовал сполна. В американском Дир-Велли 12 января он во второй раз в сезоне преодолел квалификацию и победил в Финале 1 (вторая 6-ка спортсменов), заняв итоговое 7-е место. А спустя ровно неделю, в другом американском городе Лейк-Плесиде (столице Белой Олимпиады 1932 и 1980 годов), украинец, впервые за долгое время, вышел в главный

Финал 2 и занял там итоговое 2-е место. С результатом 123,45 балла Абраменко уступил, по иронии судьбы, только своему сегодняшнему сопернику Цзя Цзунъяну (126,99). Наконец, на следующий день, 20 января, в Лейк-Плесиде состоялся второй старт подряд за два дня, где украинец отобрался в четвертый раз подряд в финал (Финал 1, вторая шестерка) и занял итоговое 11-е место. Результаты последних стартов позволили нашему спортсмену существенно подняться в итоговой турнирной таблице КМ сезона 2017/18 - занял общее 6-е место в лыжной аэробике. На счету Абраменко 182 балла. Больше официальных соревнований FIS в календаре Кубка мира для представителей лыжной акробатики в нынешнем сезоне нет. А чемпионат мира проходит только в нечетные годы.

По меркам акробатики Абраменко, которому 4 мая исполнится 30-ть, уже ветеран. За плечами украинца четыре Олимпиады (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенчхан-2018) и, возможно, его сегодняшний старт был последним не только в этом сезоне, но и в карьере в целом. Об этом мы узнаем чуть позже. Для принятия окончательного решения времени еще «вагон и маленькая тележка». Подготовка к следующему сезону начинается только летом, а весной элитные спортсмены, как правило, отдыхают. Впрочем, теперь рассуждать на самые разные темы спортсмен сможет с легким сердцем и спокойной душой.

Главный старт своей спортивной жизни он уже выиграл. Выиграл красиво, в упорной борьбе и по праву обойдя всех соперников. Здесь не было так часто встречающейся в спорте ситуации «на дурачка», когда все или почти все упали, а одному чемпиону удалось удержать равновесие при приземлении. Не было каких-то других «подводных камней». Нет, это был красивый финал, где все сильнейшие стремились только к победе и приложили к этому максимум усилий и своего индивидуального мастерства. А вот победил действительно сильнейший.

Браво, Чемпион!

Кирилл Стадниченко