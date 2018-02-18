Олимпийский чемпион Абраменко: настолько крутое ощущение, это просто непередаваемо

После завоевания золота на Играх украинский фристайлист Александр Абраменко поделился первыми ощущениями.

Украинский фристайлист Александр Абраменко поделился эмоциями после победы на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Я старался на всю, выложился на всю. Я показал все, что умел. Занял первое место – не могу в это поверить, настолько крутое ощущение, это просто непередаваемо", - заявил Абраменко.

"В нашем виде спорта очень важна удача, чтобы все совпало в нужный момент. Но и мастерство никто не отменял. Просто это мастерство нужно показать в нужный момент, в нужное время. В твой подход сделать самый лучший прыжок, который только можешь. Я шел на финальный прыжок и думал – хоть бы это был тот момент, когда я сделаю свой лучший прыжок. Так и получилось, я его сделал", - признался чемпион Олимпийских игр.

Читайте такжеФристайлист Абраменко принес Украине золото на Олимпиаде в ПхенчханеТакже он отметил, что шел на риск.

"Так как я пропустил прошлый сезон из-за травмы, у меня не было достаточно времени выучить свой прыжок. Это был огромный риск, и он оправдался. У меня получилось сделать его лучшим. Этот прыжок был реально лучшим за эту зиму.

Огромное спасибо всем. Конечно, я следил за комментариями. Знаю, что в Николаеве меня многие подбадривали. И после квалификации многие желали мне сил на сегодняшний день. Могу сказать: я оправдал ваши надежды и оправдал свои надежды. Всем большое спасибо, я очень рад.

Мне нужно сейчас поспать. Когда я проснусь, пойму все это. Сейчас – это как сказка, это как сон", – сказал Абраменко в эфире «UA: Перший».

Как сообщал УНИАН, Александр Абраменко завоевал золото в фристайле в дисциплине "лыжная акробатика". Это первая медаль Украины в Пхенчхане.