Третья золотая медаль Украины на зимних Играх за историю (фоторепортаж)
15:11, 18 февраля 2018
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И первое золото среди мужчин в составе сборной Украины в истории зимних Олимпиад.
Александр Абраменко / REUTERS
Золотая медаль на зимних Играх, которую завоевал фристайлист Александр Абраменко, стала для Украины третьей за историю "белых" Олимпиад.
До этого украинские спортсмены поднимались на наивысшую ступень пьедестала почета на Играх в Лиллехаммере в 1994 году, когда украинка Оксана Баюл победила соревнованиях в женском фигурном катании, а также четыре года назад в Сочи (победа женской эстафетной команды в биатлоне).
Всего же за историю "белых" Олимпиад это восьмая медаль Украины.
Еще раз насладиться победой украинца можно благодаря фотокадрам из олимпийского Пхенчхана.
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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018