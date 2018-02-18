Третья золотая медаль Украины на зимних Играх за историю (фоторепортаж)

15:11, 18 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Абраменко / REUTERS

До этого украинские спортсмены поднимались на наивысшую ступень пьедестала почета на Играх в Лиллехаммере в 1994 году, когда украинка Оксана Баюл победила соревнованиях в женском фигурном катании, а также четыре года назад в Сочи (победа женской эстафетной команды в биатлоне). 

Всего же за историю "белых" Олимпиад это восьмая медаль Украины. 

Еще раз насладиться победой украинца можно благодаря фотокадрам из олимпийского Пхенчхана.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#золото Абраменко
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