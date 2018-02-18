Фристайлист Абраменко принес Украине золото на Олимпиаде в Пхенчхане

14:15, 18 февраля 2018
Олимпиада
4197 0
 

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128.51 балла, прекрасно выполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов. 

Серебро - японца Цья Цуняна. 

Бронза - у спорстмена из России Ильи Бурова.

Напомним, это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018