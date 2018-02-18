Фристайлист Абраменко принес Украине золото на Олимпиаде в Пхенчхане

14:15, 18 февраля 2018 Олимпиада 4197

Украинский спортсмен оказался лучшим на соревнованиях в лыжной акробатике.

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает официальный сайт Игр. В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128.51 балла, прекрасно выполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов. Серебро - японца Цья Цуняна. Бронза - у спорстмена из России Ильи Бурова. Напомним, это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.

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