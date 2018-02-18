Фристайлист Абраменко принес Украине золото на Олимпиаде в Пхенчхане
14:15, 18 февраля 2018
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Украинский спортсмен оказался лучшим на соревнованиях в лыжной акробатике.
Фристайлист Абраменко принес Украине золото на Олимпиаде в Пхенчхане / Reuters
Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Об этом сообщает официальный сайт Игр.
В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128.51 балла, прекрасно выполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов.
Серебро - японца Цья Цуняна.
Бронза - у спорстмена из России Ильи Бурова.
Напомним, это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.
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