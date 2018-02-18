Мужская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету на Играх в Пхенчхане
11:13, 18 февраля 2018Олимпиада
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Серебро у россиян, бронза - у французов.
Сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету / REUTERS
В Пхенчхане завершилась эстафетная гонка среди лыжников на дистанции 4х10 км. Мужская сборная Норвегии повторила успех женской команды из этой страны и завоевала золотые медали. На 9,4 секунды норвежцы опередили российскую сборную, которая пришла второй. Бронза у четверки французов.
В составе норвежской команды бежали Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Украинских спортсменов в этом виде программы не было.
Олимпиада-2018.
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.
3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.
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