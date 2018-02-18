Мужская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету на Играх в Пхенчхане

Серебро у россиян, бронза - у французов.

В Пхенчхане завершилась эстафетная гонка среди лыжников на дистанции 4х10 км. Мужская сборная Норвегии повторила успех женской команды из этой страны и завоевала золотые медали. На 9,4 секунды норвежцы опередили российскую сборную, которая пришла второй. Бронза у четверки французов.

В составе норвежской команды бежали Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Украинских спортсменов в этом виде программы не было.

Олимпиада-2018.

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.

3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.