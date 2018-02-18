Мужская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету на Играх в Пхенчхане

11:13, 18 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету / REUTERS

В составе норвежской команды бежали Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Украинских спортсменов в этом виде программы не было. 

Олимпиада-2018.

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.

3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.

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