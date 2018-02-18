Норвежец Бротен завоевал золотую медаль на Играх-2018 в фристайле-слоупстайл

10:58, 18 февраля 2018
Олимпиада
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Эйстейн Бротен / REUTERS

Серебряную медаль завоевал Николас Гэппер из США. Бронза досталась представителю Канады Алексу Болье-Маршану. 

Украинские спортсмены в этом виде программы не участвовали.

Олимпийские игры-2018

Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал 

1. Эйстейн Бротен (Норвегия) — 95,00 

2. Николас Гэппер (США) — 93,60 

3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40 

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