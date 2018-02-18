Норвежец Бротен завоевал золотую медаль на Играх-2018 в фристайле-слоупстайл
10:58, 18 февраля 2018Олимпиада
380 0
Серебро у американца Николаса Гэппера, бронза у представителя Канады Алекса Болье-Маршана.
Эйстейн Бротен / REUTERS
Норвежский фристайлист Эйстейн Бротен завоевал золотую олимпийскую медаль в Пхенчхане, став сильнейшим в дисциплине слоупстайл.
Серебряную медаль завоевал Николас Гэппер из США. Бронза досталась представителю Канады Алексу Болье-Маршану.
Украинские спортсмены в этом виде программы не участвовали.
Олимпийские игры-2018
Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
1. Эйстейн Бротен (Норвегия) — 95,00
2. Николас Гэппер (США) — 93,60
3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018