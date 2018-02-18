Норвежец Бротен завоевал золотую медаль на Играх-2018 в фристайле-слоупстайл

Серебро у американца Николаса Гэппера, бронза у представителя Канады Алекса Болье-Маршана.

Норвежский фристайлист Эйстейн Бротен завоевал золотую олимпийскую медаль в Пхенчхане, став сильнейшим в дисциплине слоупстайл. Серебряную медаль завоевал Николас Гэппер из США. Бронза досталась представителю Канады Алексу Болье-Маршану. Украинские спортсмены в этом виде программы не участвовали. Олимпийские игры-2018 Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал 1. Эйстейн Бротен (Норвегия) — 95,00 2. Николас Гэппер (США) — 93,60 3. Алекс Болье-Маршан (Канада) — 92,40

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