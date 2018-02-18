Австриец Хиршер выиграл соревнования в гигантском слаломе, став двухкратным олимпийским чемпионом

Украинец Иван Ковбаснюк показал 57-й результат.

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и завоевал золотую медаль. Это второе золото для Хиршера в Пхенчхане. Ранее он также выиграл соревнования в комбинации.

В гигантском слаломе Хиршер более чем на секунду превзошел результат ближайших конкурентов. Серебро завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен. Бронза досталась французу Алексису Пинтюро.

Украинец Иван Ковбаснюк занял 57-е место.

Олимпийские игры-2018.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.18,04

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +1,27

3. Алексис Пинтюро (Франция) +1,31

4. Жан Краньец (Словения) +1,73

5. Тома Фанара (Франция) +1,79

...57. Иван Ковбаснюк (УКРАИНА) +19,63