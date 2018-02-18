Австриец Хиршер выиграл соревнования в гигантском слаломе, став двухкратным олимпийским чемпионом
10:17, 18 февраля 2018Олимпиада
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Украинец Иван Ковбаснюк показал 57-й результат.
Марсель Хиршер / REUTERS
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и завоевал золотую медаль. Это второе золото для Хиршера в Пхенчхане. Ранее он также выиграл соревнования в комбинации.
В гигантском слаломе Хиршер более чем на секунду превзошел результат ближайших конкурентов. Серебро завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен. Бронза досталась французу Алексису Пинтюро.
Марсель Хиршер / REUTERS
Украинец Иван Ковбаснюк занял 57-е место.
Олимпийские игры-2018.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.18,04
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +1,27
3. Алексис Пинтюро (Франция) +1,31
4. Жан Краньец (Словения) +1,73
5. Тома Фанара (Франция) +1,79
...57. Иван Ковбаснюк (УКРАИНА) +19,63
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