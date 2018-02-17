В воскресенье в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 6 комплектов наград

17:50, 17 февраля 2018
Олимпиада
174 0
В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

В одном из финалов во фристайле - мужском турнире в акробатике, на награды реально претендует украинец Александр Абраменко. Именно к этому турниру у украинцев будет повышенное внимание.

Пхенчхан-2018. Расписание финалов.

18 февраля.

06.45. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины. 

07.11. Фристайл. Слоупстайл. Мужчины.

08.15. Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км. Мужчины.

13:00. Фристайл. Аэробика. Мужчины.

13.15. Биатлон. Масс-старт. 15 км. Мужчины.

13:56. Коньки. 500 м. Женщины.

Также в воскресень в Пхенчхане начнутся соревнования по бобслею, а таже продолжатся турниры по кёрлингу (мужчины и женщины) и хоккею (мужчины и женщины).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан#расписание Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018