В воскресенье в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 6 комплектов наград
17:50, 17 февраля 2018
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На одну из наград претендует украинец Александр Абраменко.
В воскресенье станут известны имена обладателей 6 комплектов олимпийских наград / pyeongchang2018.com
В воскресенье в Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград Олимпийских игр-2018, сообщает официальный сайт соревнований.
В одном из финалов во фристайле - мужском турнире в акробатике, на награды реально претендует украинец Александр Абраменко. Именно к этому турниру у украинцев будет повышенное внимание.
Пхенчхан-2018. Расписание финалов.
18 февраля.
06.45. Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины.
07.11. Фристайл. Слоупстайл. Мужчины.
08.15. Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км. Мужчины.
13:00. Фристайл. Аэробика. Мужчины.
13.15. Биатлон. Масс-старт. 15 км. Мужчины.
13:56. Коньки. 500 м. Женщины.
Также в воскресень в Пхенчхане начнутся соревнования по бобслею, а таже продолжатся турниры по кёрлингу (мужчины и женщины) и хоккею (мужчины и женщины).
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