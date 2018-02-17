Биатлонистка Валентина Семеренко: именно во время пика формы человек наиболее уязвим к болезням

Украинка рассказала о причинах неудач на главном старте четырехлетия

По итогам соревнований по биатлону в масс-старте среди женщин в олимпийском Пхенчхане украинки Валентина Семеренко и Вита Семеренко показали 19-й и 24-й результаты соответственно.

В беседе с пресс-службой Национального олимпийского комитета Украины Валентина сказала:

«Что касается промаха, то немного не рассчитала с ветром. В целом, стрельба была неплохой. Сегодня чувствовала себя очень плохо. Если болеешь шестой раз за сезон, то невозможно набрать форму за несколько дней. На мой взгляд, именно во время пика формы человек наиболее уязвим к болезням», - говорит Валентина.

«Команда настраивается на каждую гонку. Впереди – эстафета. Мы приехали сюда бороться, надеюсь, сможем улучшить свой результат», - добавила спортсменка.