Тренер фристайлиста Абраменко Аблаев: Саша выполнил практически идеальные прыжки

Наставник нашего спортсмена прокомментировал результаты квалификации Олимпиады

После выхода в финал соревнований по лыжной акробатике Александра Абраменко тренер по фристайлу Энвер Аблаев прокомментировал пресс-службе НОК выступление нашего спортсмена.

«Саша исполнил два практически идеальных прыжка. По форме и исполнению они были замечательные, немножко не хватило при приземлении», - говорит наставник Александра.

Он отметил, что в фристайле Олимпийские игры в Пхенчхане подтверждают уровень самого престижного спортивного форума планеты, ведь сильнейшие спортсмены справедливо получают высокие баллы и демонстрируют плотность результатов.

«Психологически Александр справился с задачей, но борьба здесь очень напряженная. Все находятся на очень высоком уровне», - добавил Аблаев.

Отметим, в финальной части соревнований спортсмены должны выполнить 3 прыжка, после первого из которых определится топ-9 фристайлистов, а после второго - шесть, которые и разыграют комплекты наград.

Финал олимпийского турнира по фристайлу в акробатике состоится в воскресенье, 18 февраля.