Российские хоккеисты разбили американцев в матче Олимпиады

Игра завершилась со счетом 4:0

В Пхенчхане завершился матч хоккейного турнира Олимпиады, в котором сборная России противостояла команде США и крупно обыграла принципиального соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:0.

Россияне на протяжении всего матча имели преимущество и уже в первом периоде открыли счет. Гол на 8-й минуте игры забил Николай Прохоркин. Во втором периоде россияне отличились еще дважды. На 23-й минуте Прохоркин сделал дубль, а на 40-й Ковальчук забил третий гол, за 0,2 секунды до конца периода. Наконец, в третьем периоде, в самом начале, на 41-й минуте дубль сделал Ковальчук.

Таким образом, сборная России не только обыграла принципиального соперника, но и с учетом того, что в параллельном матче Словакия - Словения была зафиксирована ничья в основное время (2:2), заняла 1-е место в своей группе и вышла напрямую в 1/4 финала олимпийского турнира, минуя стадию плей-офф - 1/8 финала.

В другом Топ-матче сегодняшнего дня сборная Чехии обыгарал команду Канады со счетом 3:2.