Поляк Стох выиграл Олимпиаду в прыжках с трамплина на 120-метровом трамплине

16:22, 17 февраля 2018
Олимпиада
387 0
Поляк Стох выиграл соревнования на большом трамплине / Reuters

Стох в решающей попытке прыгнул на 136.5 метра и получил от судей оценку в 285.7 балла.

2-е место на счету чемпиона Пхенчхана-2018 на обычном трамплине Андреаса Веллингера из Германии - 142.0 метра и 282.3 балла от судей. Бронза - у Роберта Йоханссона из Норвегии - 134.5 метра длина прыжка и 275.3 балла от судей.

Представителей Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#прыжки на лыжах Олимпиада
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018