Британка Ярнолд стала олимпийской чемпионкой в женском скелетоне

В Пхенчхане разыгран очередной комплект наград.

В олимпийском Пхенчхане завершились соревнования по скелетону среди женщин, где золотую медаль завоевала Элизабет Ярнолд из Великобритании, сообщает официальный сайт соревнований.

Британка проехала все четыре попытки с общим временем 3 минуты 27.28 секунды.

Второе место и серебрянная награда на счету Жаклин Леллинг из Германии - 0,45 секунды отставания. У Лоры Дес из Великобритании - бронза - 0,62 секунды отставания.

Представители сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.