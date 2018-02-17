Британка Ярнолд стала олимпийской чемпионкой в женском скелетоне
15:40, 17 февраля 2018
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В Пхенчхане разыгран очередной комплект наград.
Ярнолд выиграла турнир в женском скелетоне / Reuters
В олимпийском Пхенчхане завершились соревнования по скелетону среди женщин, где золотую медаль завоевала Элизабет Ярнолд из Великобритании, сообщает официальный сайт соревнований.
Британка проехала все четыре попытки с общим временем 3 минуты 27.28 секунды.
Второе место и серебрянная награда на счету Жаклин Леллинг из Германии - 0,45 секунды отставания. У Лоры Дес из Великобритании - бронза - 0,62 секунды отставания.
Представители сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.
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