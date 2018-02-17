Канадец Жирар сенсационно выиграл золото Олимпиады в шорт-треке на 1000 метров
14:43, 17 февраля 2018
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Два фаворита-корейца столкнулись незадолго до финиша.
Канадец Жирар сенсационно выиграл олимпийский турнир в шорт-треке на 1000 метров / Reuters
В Пхенчхане разыгран очередной комплект наград Игр-2018, где на дистанции 1000 метров в шорт-треке у мужчин победу праздновал Самюэль Жирар из Канады, сообщает официальный сайт соревнований.
Жирар преодолел дистанцию за 1 минуту 24.650 секунды.
Второе место и серебро на счету американца Джона-Анри Крюгера (1:24.864), бронза - у корейца Йира Сео - 1:31.619.
Стоит отметить, что в ходе забега два корейца-фаворита - Сео и Лим Ен Чин столкнулись и лишили один одного шансов на золото Игр.
Представители сборной Украины не принимали участия в этой дисциплине.
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