Канадец Жирар сенсационно выиграл золото Олимпиады в шорт-треке на 1000 метров

Два фаворита-корейца столкнулись незадолго до финиша.

В Пхенчхане разыгран очередной комплект наград Игр-2018, где на дистанции 1000 метров в шорт-треке у мужчин победу праздновал Самюэль Жирар из Канады, сообщает официальный сайт соревнований.

Жирар преодолел дистанцию за 1 минуту 24.650 секунды.

Второе место и серебро на счету американца Джона-Анри Крюгера (1:24.864), бронза - у корейца Йира Сео - 1:31.619.

Стоит отметить, что в ходе забега два корейца-фаворита - Сео и Лим Ен Чин столкнулись и лишили один одного шансов на золото Игр.

Представители сборной Украины не принимали участия в этой дисциплине.