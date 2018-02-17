Канадец Жирар сенсационно выиграл золото Олимпиады в шорт-треке на 1000 метров

14:43, 17 февраля 2018
Олимпиада
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Канадец Жирар сенсационно выиграл олимпийский турнир в шорт-треке на 1500 метров / Reuters

Жирар преодолел дистанцию за 1 минуту 24.650 секунды.

Второе место и серебро на счету американца Джона-Анри Крюгера (1:24.864), бронза - у корейца Йира Сео - 1:31.619.

Стоит отметить, что в ходе забега два корейца-фаворита - Сео и Лим Ен Чин столкнулись и лишили один одного шансов на золото Игр.

Представители сборной Украины не принимали участия в этой дисциплине.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада шорт-трек
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