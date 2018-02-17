Кореянка Чон выиграла финальный забег Олимпиады на 1500 метров в шорт-треке

14:27, 17 февраля 2018 Олимпиада 110

Чемпионка сумела существенно оторваться от соперниц еще за три круга до финиша ршающего забега.

В Пхенчхане разыгран комплект олимпийских наград в шорт-треке на дистанции 1500 метров среди женщин, где победу одержала представительница Южной Кореи Мин Йонг Чон, сообщает официальный сайт соревнований. Чон преодолела дистанцию за 2 минуты 24,96 секунды Китаянка Ли Цзинью финишировала второй 2:25.703, а канадка Ким Боутин - третьей - 2:25.834. Представительницы сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.

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