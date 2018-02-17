Кореянка Чон выиграла финальный забег Олимпиады на 1500 метров в шорт-треке

14:27, 17 февраля 2018
Олимпиада
110 0
Кореянка Чон (слева) выиграла золото Игр на дистанции 1500 метров в шорт-треке / Reuters

Чон преодолела дистанцию за 2 минуты 24,96 секунды

Китаянка Ли Цзинью финишировала второй 2:25.703, а канадка Ким Боутин - третьей - 2:25.834.

Представительницы сборной Украины в этом виде программы участия не принимали. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада шорт-трек
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018