Словачка Кузьмина выиграла масс-старт Олимпиады в биатлоне, сестры Семеренко вновь вдалеке от призовых мест

Украины заняли места за пределами Топ-15 гонки.

В Пхенчхане завершилась женская гонка масс-старт в биатлоне, где золотую медаль завоевала Анастасия Кузьмина из Словакии, сообщает официальный сайт соревнований.

В гонке, где одновременно стартовали 30 лучших биатлонисток мира на данный момент (14 - по рейтингу и 16 - по результатам Олимпиады), экс-россиянка, представляющая Словакию, проехала дистанцию за 35 минут 23 секунды ровно.

Дарья Домрачева из Беларуси финишировала второй - 18,8 секунды отставания, у норвежки Тирилл Экхофф - бронза - 27,7 секунды отставания.

Украинка Валентина Семеренко с одним промахом на первом огневом рубеже финишировала 19-й - 2 минуты 16.9 секунды отставания. Вита Семеренко финишировала 24-й с тремя промахами на одной стрельбе - третьей - 2 минуты 16.9, секунды отставания.