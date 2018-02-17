Норвежские лыжницы обогнали шведок на финише эстафеты на Олимпиаде

12:32, 17 февраля 2018
Олимпиада
558 0
Норвежские лыжницы подтвердили статус фавориток в эстафете / Reuters

Квартет в составе Ингрид Осберг, Астрид Якобсен, Рагни Хага и Марит Бьорген преодолел дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды.

Ровно на 2 секунды от победительниц остала команда Швеции. А у сборной России, которая финишировала 3-й, отставание составило 43,3 секунды.

У Украины в лыжном спорте на Олимпиаде в Пхенчхане всего две лицензии (команду представляют Марина Анцибор и Татьяна Антипенко), поэтому участия в эстафете сборная не принимала. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#лыжные гонки на Олимпиаде-2018