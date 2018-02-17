Норвежские лыжницы обогнали шведок на финише эстафеты на Олимпиаде
12:32, 17 февраля 2018Олимпиада
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Бронзовую медаль завоевали спортсменки России.
Норвежские лыжницы подтвердили статус фавориток в эстафете / Reuters
В Пхенчхане завершилась женская эстафетная гонка 4х5 км. в лыжном спорте у женщин, где победу праздновала команда Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.
Квартет в составе Ингрид Осберг, Астрид Якобсен, Рагни Хага и Марит Бьорген преодолел дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды.
Ровно на 2 секунды от победительниц остала команда Швеции. А у сборной России, которая финишировала 3-й, отставание составило 43,3 секунды.
У Украины в лыжном спорте на Олимпиаде в Пхенчхане всего две лицензии (команду представляют Марина Анцибор и Татьяна Антипенко), поэтому участия в эстафете сборная не принимала.
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