Норвежские лыжницы обогнали шведок на финише эстафеты на Олимпиаде

Бронзовую медаль завоевали спортсменки России.

В Пхенчхане завершилась женская эстафетная гонка 4х5 км. в лыжном спорте у женщин, где победу праздновала команда Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.

Квартет в составе Ингрид Осберг, Астрид Якобсен, Рагни Хага и Марит Бьорген преодолел дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды.

Ровно на 2 секунды от победительниц остала команда Швеции. А у сборной России, которая финишировала 3-й, отставание составило 43,3 секунды.

У Украины в лыжном спорте на Олимпиаде в Пхенчхане всего две лицензии (команду представляют Марина Анцибор и Татьяна Антипенко), поэтому участия в эстафете сборная не принимала.