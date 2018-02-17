Чешка Ледецка сенсационно выиграла в горнолыжном супергиганте и пришла на пресс-конференцию с закрытым лицом без макияжа

Олимпийская чемпионка не может поверить в свой собственный успех

Чешская горнолыжница Эстер Ледецка одержала сенсационную победу в супергиганте на Олимпийских играх 2018 и пришла на пресс-конференцию в очках и без макияжа, сообщает Isport.

Ледецка в первую очередь известна по выступлениям в сноуборде. Она выступала уже за пределами "красной группы", когда австрийка Анна Файт уже начинала принимать поздравления с тем, что ей удалось подтвердить статус сильнейшей горнолыжницы в супергиганте после победы в Сочи-2014, а многие крупные спортивные сайты объявляли о ее победе.

Вот только с этим была не согласна Ледецка, которая всего на 0,01 секунды опередила Файт

Победа стала неожиданной даже для самой Ледецкой, которая появилась на пресс-конференции после финального заезда в очках для сноуборда. Удивленным журналистам она пояснила, что не была готова к появлению на публике и не успела накраситься.

"Не знаю, как мне удалось выиграть с разницей в одну сотую секунды. Это вы мне расскажите. Я просто спустилась вниз. Даже толком не знаю, что случилось, но это было здорово. Смотрела на табло и думала, что произошла какая-то ошибка и что позиции ещё поменяются. До сих пор не верю, что я первая. Не знаю, как мне это удалось", - заявила Ледецка.