Спортсменки сборной Швейцарии завоевали золото и серебро Игр в дисциплине фристайла слоупстайле
08:12, 17 февраля 2018Олимпиада
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Сара Хеффлин и Матильда Гремо оказались лучшими.
Сара Хеффлин принесла Швейцарии золото Игр в слоупстайле / Reuters
В Пхенчхане завершились финальные соревнования по фристайлу в дисциплине слоупстайл, где золото и серебро завоевали спортсменки сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.
Сара Хеффлин в лучшей из трех финальный попыток - последней, третьей - получила от судей оценку в 91,20 балла.
Её соотечественница Матильда Гремо в своей лучшей попытке заработала 88 баллов ровно (первая попытка). А бронзовая медаль на счету Изабель Аткин из Великобритании, которая за свою последнюю попытку заработала 84,60 балла.
Представительницы сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.
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