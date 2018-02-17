Спортсменки сборной Швейцарии завоевали золото и серебро Игр в дисциплине фристайла слоупстайле

Сара Хеффлин и Матильда Гремо оказались лучшими.

В Пхенчхане завершились финальные соревнования по фристайлу в дисциплине слоупстайл, где золото и серебро завоевали спортсменки сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Сара Хеффлин в лучшей из трех финальный попыток - последней, третьей - получила от судей оценку в 91,20 балла.

Её соотечественница Матильда Гремо в своей лучшей попытке заработала 88 баллов ровно (первая попытка). А бронзовая медаль на счету Изабель Аткин из Великобритании, которая за свою последнюю попытку заработала 84,60 балла.

Представительницы сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.