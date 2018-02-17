Японские фигуристы завоевали золото и серебро Олимпиады в мужском одиночном катании

Юдзюру Ханю и Сома Уно оказались сильнейшими в этой дисциплине.

В Пхенчхане завершились соревнования по фигурному кататнию в произвольной программе у мужчин, где олимпийским чемпионом стал Юдзюру Ханю из Японии, сообщает официальный сайт Игр.

Он набрал 206,17 балла за свое сегодняшнее выступление в произвольной программе и сумму, с учетом вчерашней короткой программы - 317,85 балла.

Его соотечественник Сома Уно занял в итоговом протоколе 2-е место - 306,90 балла. Совсем чуть-чуть от него отстал лучший европейский фигурист Хавьер Фернандес из Испании - 305.24 балла - третье место и бронзовая медаль Игр.

Как сообщал УНИАН, украинец Ярослав Паниот накануне занял последнее 30-е место из 30 участников в короткой программе (46,58 балла) и не смог попасть в финал соревнований - произвольную программу.