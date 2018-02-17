Чешка Ледецкая стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном супергиганте
07:31, 17 февраля 2018Олимпиада
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В Пхенчхане разыгран первый комплект медалей субботы.
Эстер Ледецкая из Чехии выиграла золото Олимпиады в горнолыжном супергиганте / Reuters
В Пхенчхане завершился финал соревнований по горнолыжному спорту у женщин в супергиганте, где победу одержала Эстер Ледецкая из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.
В своей попытке она преодолела дистанцию за 1 минуту 21.11 секунды.
2-е место в этой дисциплине на счету Анны Файт из Австрии, которая отстала от победительницы всего на на 0,01 секунды. А занявшая 3-е место Тина Вайратер из Лихтенштейна проехала дистанцию на 0,11 секунды хуже новой олимпийской чемпионки.
Представительница Украины Ольга Кныш преодолела дистанцию за 1 минуту 30.60 секунды, отстав от победительницы на 9.49 секуны и заняв среди финишировавших участниц последнее 43-е место. Еще одна спортсменка не сумела финишировать, а другая - не вышла на старт.
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