Чешка Ледецкая стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном супергиганте

В Пхенчхане разыгран первый комплект медалей субботы.

В Пхенчхане завершился финал соревнований по горнолыжному спорту у женщин в супергиганте, где победу одержала Эстер Ледецкая из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

В своей попытке она преодолела дистанцию за 1 минуту 21.11 секунды.

2-е место в этой дисциплине на счету Анны Файт из Австрии, которая отстала от победительницы всего на на 0,01 секунды. А занявшая 3-е место Тина Вайратер из Лихтенштейна проехала дистанцию на 0,11 секунды хуже новой олимпийской чемпионки.

Представительница Украины Ольга Кныш преодолела дистанцию за 1 минуту 30.60 секунды, отстав от победительницы на 9.49 секуны и заняв среди финишировавших участниц последнее 43-е место. Еще одна спортсменка не сумела финишировать, а другая - не вышла на старт.