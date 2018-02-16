В субботу в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград
15:14, 16 февраля 2018Олимпиада
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Уик-энд на Олимпиаде как всегда будет "горячим" на события.
В субботу будут разыграны 9 комплектов олимпийских медалей / pyeongchang2018.com
В субботу, 17 февраля, в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград, сообщает официальный сайт Игр.
Расписание финалов:
03.00 Фигурное катание. Мужчины. Одиночные соревнования
04.00 Горные лыжи. Женщины. Супергигант
06.56 Фристайл. Женщины. Слоупстайл
11.30 Лыжный сорт. Женщины. Эстафета 4х5 км.
13.15 Биатлон. Женщины. Масс-старт
14.09 Шорт-трек. Женщины. 1500 метров
14.24 Шорт-трек. Мужчины. 1000 метров
14.45 Скелетон. Женщины.
15.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. К-125
Также состоятся предварительные соревнования по бобслею среди женщин, кёрлингу (мужчины и женщины), фристайлу (мужская акробатика), игры группового этапа в мужском хоккейном турнире и матчи 1/4 финала у женщин.
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