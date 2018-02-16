В субботу в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград

15:14, 16 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Расписание финалов:

03.00 Фигурное катание. Мужчины. Одиночные соревнования

04.00 Горные лыжи. Женщины. Супергигант

06.56 Фристайл. Женщины. Слоупстайл

11.30 Лыжный сорт. Женщины. Эстафета 4х5 км.

13.15 Биатлон. Женщины. Масс-старт

14.09 Шорт-трек. Женщины. 1500 метров

14.24 Шорт-трек. Мужчины. 1000 метров

14.45 Скелетон. Женщины.

15.30. Прыжки с трамплина. Мужчины. К-125

Также состоятся предварительные соревнования по бобслею среди женщин, кёрлингу (мужчины и женщины), фристайлу (мужская акробатика), игры группового этапа в мужском хоккейном турнире и матчи 1/4 финала у женщин.    

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#расписание соревнований Олимпиада