Виссер принесла сборной Голландии очередное золото Олимпиады в конькобежном спорте
14:49, 16 февраля 2018Олимпиада
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Спортсменка выирала соревнования на дистанции 5 000 метров.
Голландка Виссер неожиданно выиграла Олимпиаду на 5-километровке / Reuters
В Пхенчхане заершились соревнования по конькобежному спорту у женщин на дистанции 5 000 метров, где победу праздновала Эсме Виссер, сообщает официальный сайт соревнований.
В своем забеге спортсменка преодолела дистанцию за 6 минут 50.23 секунды.
Серебро в этой дисциплине на счету Мартины Сабликовой из Чехии, которая отстала от победительницы на 1,62 секунды. Россиянка Наталья Воронова завоевала бронзовую медаль - 3,75 секунды отставания.
Украина в Этом виде программы представлена не была.
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