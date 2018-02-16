Виссер принесла сборной Голландии очередное золото Олимпиады в конькобежном спорте

Спортсменка выирала соревнования на дистанции 5 000 метров.

В Пхенчхане заершились соревнования по конькобежному спорту у женщин на дистанции 5 000 метров, где победу праздновала Эсме Виссер, сообщает официальный сайт соревнований.

В своем забеге спортсменка преодолела дистанцию за 6 минут 50.23 секунды.

Серебро в этой дисциплине на счету Мартины Сабликовой из Чехии, которая отстала от победительницы на 1,62 секунды. Россиянка Наталья Воронова завоевала бронзовую медаль - 3,75 секунды отставания.

Украина в Этом виде программы представлена не была.