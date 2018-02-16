Виссер принесла сборной Голландии очередное золото Олимпиады в конькобежном спорте

14:49, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Голландка Виссер неожиданно выиграла Олимпиаду на 5-километровке / Reuters

В своем забеге спортсменка преодолела дистанцию за 6 минут 50.23 секунды.

Серебро в этой дисциплине на счету Мартины Сабликовой из Чехии, которая отстала от победительницы на 1,62 секунды. Россиянка Наталья Воронова завоевала бронзовую медаль - 3,75 секунды отставания.

Украина в Этом виде программы представлена не была.

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