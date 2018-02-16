Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси первое золото Олимпиады в Пхенчхане
14:32, 16 февраля 2018Олимпиада
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Спортсменка выиграла соревнования в акробатике.
Анна Гуськова выиграла Олимпиаду в акробатике / Reuters
В Пхенчхане завершился финал соревнований по фристайлу в акробатике среди женщин, где олимпийской чемпионкой стала Анна Гуськова из Беларуси, сообщает официальный сайт Игр.
Спортсменка получила средний балл за три прыжка в финале соревнований 96,14.
Второе и третье места на счету представительниц Китая - Чжан Синь (95,52 балла) и Кун Фаньюй (70,14 балла).
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 экс-украинка, представляющая Беларусь Алла Цупер заняла итоговое 4-е место - 59,94 балла.
Как сообщал УНИАН, представительница Украины Ольга Полюк накануне заняла 16-е место (82.21) в квалификации и не сумела попасть в финал.
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