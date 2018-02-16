Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси первое золото Олимпиады в Пхенчхане

Спортсменка выиграла соревнования в акробатике.

В Пхенчхане завершился финал соревнований по фристайлу в акробатике среди женщин, где олимпийской чемпионкой стала Анна Гуськова из Беларуси, сообщает официальный сайт Игр.

Спортсменка получила средний балл за три прыжка в финале соревнований 96,14.

Второе и третье места на счету представительниц Китая - Чжан Синь (95,52 балла) и Кун Фаньюй (70,14 балла).

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 экс-украинка, представляющая Беларусь Алла Цупер заняла итоговое 4-е место - 59,94 балла.

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Ольга Полюк накануне заняла 16-е место (82.21) в квалификации и не сумела попасть в финал.