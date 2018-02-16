Тренер сборной Украины по биатлону Санитра: отвечаю за все, что происходит в команде

Юрай Санитра прокомментировал ход событий на Олимпиаде в Пхенчхане.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал неудачные результаты своей команды, сообщает SportArena со ссылкой на эфир UA:Перший.

Напомним, мужская сборная Украины провалила личные гонки на Олимпиаде в Пхенчхане, а на воскресный масс-старт никто из украинцев не отобрался. Наставник команды Юрай Санитра оценил выступления своих подопечных:

«Мне непонятно почему в спринте так выступили Пидручный и Прима. За день до гонки они чувствовали себя очень хорошо, по стрельбе делали все правильно, было все как надо. Не могу понять, почему такой спад у двух самых лучших спортсменов в команде. Пидручный если бы показал даже свой средний ход с нулями был бы намного лучше в спринте.

Пидручный в эти дни отдыхал, был со мной на хоккее перед индивидуальной гонокой, мы болели за Словакию. Он немного отдохнул психологически и физически. Будем смотреть на него уже на тренировке. Я знаю его очень хорошо, поэтому буду видеть по ногам, успел ли он вернуться обратно в форму, которую имел за несколько дней до старта Олимпийских игр.

Я не хочу сбрасывать с себя вину за результат спортсменов. Я главный тренер команды, а поэтому отвечаю за все, что в ней происходит.

Я не суеверный человек, верю только в свою работу и своих спортсменов, поэтому я не могу говорить, что нам где-то не повезло. Пидручный в тяжелых условиях спринта стрельнул ноль и сценарий соревнований был такой, что все шло как надо.

Видим, что соперники в эстафете будут очень сильные. Нам нужно быть даже не на 100% готовыми, а больше. Но мы способны показать хороший результат.

Привет всем болельщикам из Украины, мы хотим сделать так, чтобы у вас было больше радости от наших выступлений, но спорт такой, что иногда сделаешь все, а оно обратно не вернется», — заявил Санитра.