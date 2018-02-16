Украинский лыжник Орлик: первые 5 км трассы я чувствовал себя очень хорошо

11:11, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Орлик финишировал на 87-м месте в гонке на 15 километров / noc-ukr.org

«Первые 5 км трассы я чувствовал себя очень хорошо, но потом меня обогнал один из лидеров гонки: я «подсел» и стало очень трудно держать такой высокий темп. Однако на последнем этапе трассы нашел в себе силы и прибавил», - сказал спортсмен, который накануне старта переболел.

«Будем работать дальше, тренироваться и стараться улучшать свои результаты», - продолжил Андрей.

Отметим, победу в гонке одержал швейцарец Дарио Колон'я, который стал первым лыжником, который завоевал три «золота» Олимпийских игр на одной дистанции.

По окончании его блестящего свершения наш спортсмен добавил: «Во время триумфа Дарио на Олимпиаде-2014 я радовался за него, смотря соревнования по телевизору, а сегодня воочию увидел его слезы счастья и сам чуть не заплакал. Искренне рад, что он реализовал свою мечту. Верю, что и мне когда-нибудь удастся плакать от счастья после своей победы».

Как сообщал УНИАН, сегодня в гонке на 15 км. Орлик финишировал 87-м, а Алексей Красовский - 85-м.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#лыжные гонки на Олимпиаде-2018