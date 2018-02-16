Швейцарец Колонья выиграл золото Олимпиады в лыжной гонке на 15 километров

09:42, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Дарио Колонья выиграл 15-километровую гонку у лыжников / Reuters

Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты 43,9 секунд.

Симен Крюгер отстал от победителя гонки на 18.3 секунды, а Денис Спицов - на 23 секунды ровно.

Украинцы в этой гонке выступили неудачно. Алексей Красовский занял 85-е место - 39 минут 05.3 секунды и отставание от лидера в 5 минут 21.4 секунды. У Андрея Орлика 87-й результат - 39 минут 11.3 секунды и 5 минут 27.4 секунды отставания.

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