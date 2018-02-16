Швейцарец Колонья выиграл золото Олимпиады в лыжной гонке на 15 километров

Компанию на пьедестале почета ему составили норвежец Крюгер и россиянин Спицов.

В Пхенчхане завершилась лыжная 15-километровая мужская гонка с раздельным стартом, по итогам которой олимпийским чемпионом стал Дарио Колонья из Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты 43,9 секунд.

Симен Крюгер отстал от победителя гонки на 18.3 секунды, а Денис Спицов - на 23 секунды ровно.

Украинцы в этой гонке выступили неудачно. Алексей Красовский занял 85-е место - 39 минут 05.3 секунды и отставание от лидера в 5 минут 21.4 секунды. У Андрея Орлика 87-й результат - 39 минут 11.3 секунды и 5 минут 27.4 секунды отставания.