Владислав Гераскевич: счастлив, что являюсь первым спортсменом, который представил Украину в скелетоне

Спортсмен занял на Играх высокое 12-е место.

В Олимпийском Пхенчхане разыгран первый комплект наград в скелетоне. Украинец Владислав Гераскевич не только сумел получить лицензию на дебютные для себя Игры, но и уже во время олимпийского марафона улучшить свой личный результат. По итогам всех 4-х заездов (в финальном 4-м, он стал 7-м), украинец занял высокое 12-е место (3:24.47), что является лучшим результатом в сезоне.

После завершения соревнований спортсмен дал комментарий для пресс-службы НОК Украины:

«Да, это действительно хороший результат. Я счастлив, что являюсь первым спортсменом, который представил Украину в скелетоне. Рад, что тяжелый сезон закончился. Нервничал, выходя на каждую 4-ю попытку, но сумел собраться и показать свой лучший результат. Будем и дальше работать».

Если спортивный сезон у Владислава Гераскевича закончился, то впереди у него еще сдача экзаменов, ведь он является студентом Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Еще перед стартом Игр спортсмен поделился с нами, что зачеты все сдал, а экзамены удалось перенести на март «Учеба, есть учеба, поблажек никто не делает», - отметил Влад.

Вместе с тем, его отец и тренер Михаил Гераскевич отметил. «Влад улучшил собственный рекорд в стартовом разбеге и провел почти безупречный последний заезд. Он достойно реализовал все, что было вложено в него. Я доволен им».