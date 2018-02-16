Владислав Гераскевич: счастлив, что являюсь первым спортсменом, который представил Украину в скелетоне

08:58, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Гераскевич зумыв в востанный спробы показати 7-й результат / noc-ukr.org

После завершения соревнований спортсмен дал комментарий для пресс-службы НОК Украины:

«Да, это действительно хороший результат. Я счастлив, что являюсь первым спортсменом, который представил Украину в скелетоне. Рад, что тяжелый сезон закончился. Нервничал, выходя на каждую 4-ю попытку, но сумел собраться и показать свой лучший результат. Будем и дальше работать».

Если спортивный сезон у Владислава Гераскевича закончился, то впереди у него еще сдача экзаменов, ведь он является студентом Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Еще перед стартом Игр спортсмен поделился с нами, что зачеты все сдал, а экзамены удалось перенести на март «Учеба, есть учеба, поблажек никто не делает», - отметил Влад.

Вместе с тем, его отец и тренер Михаил Гераскевич отметил. «Влад улучшил собственный рекорд в стартовом разбеге и провел почти безупречный последний заезд. Он достойно реализовал все, что было вложено в него. Я доволен им».

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#скелетон Олимпиада Гераскевич