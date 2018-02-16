Украинский фигурист Паниот занял последнее место в квалификации Олимпиады

08:12, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Испанец Фернандес занимает 2-е место после короткой программы / Reuters

Украинец за свой прокат получил от судей лишь 46,58 балла и занял 30-е место при 30 участниках соревнований.

При этом, в финал турнира - произвольную программу - попали 25 спортсменов из 30-ти.

Предварительную призоаую тройку составили Юдзуру Ханю (Япония) - 111,68 балла, Хавьер Фернандес (Испания) - 107,58 и еще один японец Сома Уно - 104,17.

Произвольную программу фигуристы откатают в субботу, 17 февраля.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фигурное катание Олимпиада Испания