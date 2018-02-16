Шведка Хансдоттер стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном слаломе, украинка Кныш - 45-я

07:56, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Фрида Хансдоттер принесла Швеции золото Игр в женском слаломе / Reuters

Спортсменка и в первой и во второй попытках показывала второй результат, но, в итоговом протоколе, разместилась на первой строчке -  49.09, 49.54  и 1 минута 38.63 секунды общий результат.

На втором месте Венди Хольденер из Швейцарии - 0.05 секунды отставания, на третьем - Катарина Галлхубер из Австии - 0,32 секунды отставания.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в гигантском слаломе американка Микаэла Шиффрин, на сей раз, финишировала на 4-м месте.

Украинка Ольга Кныш в первой попытке была 50-й - 59.07, во второй - 46-й - 58.93, а завершила соревнования на итоговом 45-м месте - 1 минута 58 секунд ровно и отставание от победительницы 19.37 секунды.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#горные лыжи Олимпиада Швеция