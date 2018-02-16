Итальянка Мойоли выиграла сноуборд-кросс на Олимпиаде

Спортсменка оказалась сильнейшей в финальном заезде.

В Пхенчхане завершился финальный заезд турнира по сноуборду в дисциплине борд-кросс, где олимпийской чемпионкой стала Микела Мойоли из Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном заезде она единственная из шестерки сильнейших сумела избежать сущестенных ошибок, не падала по ходу дистанции и с большим преимуществом над соперницамм финишировала.

Любопытно, что на последнем трамплине - финишной прямой - упали при приземлении четыре ее основные соперницы. В итоге, 2-е место в упорнейшей борьбе завоевала Жюли Перрейра де Соуза из Франции, а 3-й финишную черту пересекла Ева Самкова из Чехии.

Представительниц Украины в этом виде программы не было.