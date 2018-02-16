Итальянка Мойоли выиграла сноуборд-кросс на Олимпиаде
06:20, 16 февраля 2018
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Спортсменка оказалась сильнейшей в финальном заезде.
Микела Мойоли выиграла женский турнир по сноуборд-кроссу / Reuters
В Пхенчхане завершился финальный заезд турнира по сноуборду в дисциплине борд-кросс, где олимпийской чемпионкой стала Микела Мойоли из Италии, сообщает официальный сайт соревнований.
В финальном заезде она единственная из шестерки сильнейших сумела избежать сущестенных ошибок, не падала по ходу дистанции и с большим преимуществом над соперницамм финишировала.
Любопытно, что на последнем трамплине - финишной прямой - упали при приземлении четыре ее основные соперницы. В итоге, 2-е место в упорнейшей борьбе завоевала Жюли Перрейра де Соуза из Франции, а 3-й финишную черту пересекла Ева Самкова из Чехии.
Представительниц Украины в этом виде программы не было.
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