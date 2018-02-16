Австриец Майер выиграл горнолыжный супергигант на Олимпиаде
05:47, 16 февраля 2018
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Спортсмен быстрее всех проехал единственную попытку на олимпийском турнире.
Reuters
В Пхенчхане завершились мужские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине супергигант, где золотую медаль завоевал австриец Маттиас Майер, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственную попытку по регламенту соревнований он проехал за 1 минуту 24.44 секунды.
Серебряным призером Игр в этой дисциплине стал Беат Фойц из Швейцарии (0,13 секунды отставания), бронзовым - Хьетиль Янсруд из Норвегии (0,18).
Украинец Иван Ковбаснюк не сумел финишировать в своем заезде.
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