Австриец Майер выиграл горнолыжный супергигант на Олимпиаде

Спортсмен быстрее всех проехал единственную попытку на олимпийском турнире.

В Пхенчхане завершились мужские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине супергигант, где золотую медаль завоевал австриец Маттиас Майер, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственную попытку по регламенту соревнований он проехал за 1 минуту 24.44 секунды.

Серебряным призером Игр в этой дисциплине стал Беат Фойц из Швейцарии (0,13 секунды отставания), бронзовым - Хьетиль Янсруд из Норвегии (0,18).

Украинец Иван Ковбаснюк не сумел финишировать в своем заезде.