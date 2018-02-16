Австриец Майер выиграл горнолыжный супергигант на Олимпиаде

05:47, 16 февраля 2018
Олимпиада
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Reuters

Единственную попытку по регламенту соревнований он проехал за 1 минуту 24.44 секунды.

Серебряным призером Игр в этой дисциплине стал Беат Фойц из Швейцарии (0,13 секунды отставания), бронзовым - Хьетиль Янсруд из Норвегии (0,18).

Украинец Иван Ковбаснюк не сумел финишировать в своем заезде.

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