Расписание дня: в пятницу в Пхенчхане будет разыграно 7 комплектов наград

21:34, 15 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Пхенчхан-2018

Расписание дня. 16 февраля

04.00 Горные лыжи. Мужчины. Супергигант

04.15 Скелетон. Мужчины

05.50 Сноуборд. Женщины. Кросс

06.15 Горные лыжи. Женщины. Слалом

08.00 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (В)

13.00 Коньки. Женщины. 5 000 м

13.50 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика

Кроме того, продолжатся турниры по керлингу и хоккею, мужчины-фигуристы откатают короткую программу, а также начнется квалификация среди прыгунов с трамплина (К-125). 

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня
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