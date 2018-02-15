Расписание дня: в пятницу в Пхенчхане будет разыграно 7 комплектов наград

21:34, 15 февраля 2018 Олимпиада 313

Впервые будут разыграны медали в скелетоне, где одним из участников является молодой украинец Владислав Гераскевич.

В пятницу в Пхенчхане будут разыграны 7 комплектов медалей Олимпийских игр, сообщает официальный сайт соревнований. Пхенчхан-2018 Расписание дня. 16 февраля 04.00 Горные лыжи. Мужчины. Супергигант 04.15 Скелетон. Мужчины 05.50 Сноуборд. Женщины. Кросс 06.15 Горные лыжи. Женщины. Слалом 08.00 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (В) 13.00 Коньки. Женщины. 5 000 м 13.50 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика Кроме того, продолжатся турниры по керлингу и хоккею, мужчины-фигуристы откатают короткую программу, а также начнется квалификация среди прыгунов с трамплина (К-125).

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