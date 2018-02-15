Завтра представители санного спорта возвращаются в Украину с Игр-2018

Украинские саночники проанализировали свои ошибки в эстафете.

Сегодня, 15 февраля, в олимпийском Пхенчхане разыграли последний комплект наград в санном спорте. Именно эстафетными соревнованиями завершали свои выступления спортсмены.

К сожалению, украинской команде в составе Елены Шхумовой, Антона Дукача в одноместных санях и Романа Захаркива и Александра Оболончика в двухместных не удалось выступить так, как они и тренерский штаб запланировали. Досадное падение сразу же на старте Елены не позволило бороться за высокие позиции, хотя Антон Дукач и приложил немалые усилия, чтобы исправить ситуацию. По его словам, это был один из его лучших спусков за период Олимпийских игр. Двойка сумела справиться с девятым виражом, допустила ошибку на выходе из 15-го. В итоге наша команда заняла 13-е место в эстафете.

Уже завтра украинцы возвращаются домой, но времени на отдых у них не будет. С 19 февраля в Кременце начинается чемпионат и Кубок Украины.