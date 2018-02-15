Тренер украинской фристайлистки Полюк: на Олимпиаде любая ошибка может решить все

17 февраля выступления в Пхенчхане начнет Александр Абраменко.

На зимних Играх-2018 в олимпийском Пхенчхане сегодня свои выступления начали представительницы фристайла в лыжной акробатике, где Украину представила Ольга Полюк.

Как сообщал УНИАН, в квалификации наша Ольга Полюк показала 10-й результат, который не позволил ей продолжить борьбу на Олимпиаде. Однако тренер по фристайлу Энвер Аблаев в беседе с пресс-службой НОК Украины подчеркнул, что во время выступления спортсменка отдала все свои силы.

«Первый прыжок она выполнила очень хорошо, уверенно. Это ее прыжок. А вот над вторым мы очень много работали, отшлифовывали его, но исполнение было нестабильным. Он имеет много сложных нюансов. Сегодня Оле совсем немножко не хватило для чистого приземления, но она отдала все силы, сделала свой максимум. Возможно где-то помешало небольшое волнение», - сказал наставник.

Он подчеркнул: «На Олимпийских играх выступают лучшие из лучших, поэтому любая ошибка может решить все».

Энвер Аблаев также сообщил, что свою подготовку и тренировки в Пхенчхане продолжает наш Александр Абраменко. «Саша находится в неплохой форме, продолжает подготовку и уже в субботу, 17 февраля, с квалификации стартует на Олимпийских играх», - добавил тренер.