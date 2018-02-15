Украинка Полюк не прошла в финал в лыжной акробатике в Пхенчхане, заняв 10-е место

17:49, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Ольга Полюк / REUTERS

Украинка Ольга Полюк не смогла пройти в финал соревнований, упав в одной из попыток и заняв 10-е место. В финал проходят шесть спортсменок. 

Отметим, что по итогам двух попыток лидерство удерживает опытная представительница Беларуси экс-украинка Алла Цупер, выступавшая за Украину еще на Олимпиаде в Нагано в 1998 году и затем сменившая гражданство. На минувших Играх в Сочи в 2014-м она выиграла золото.

Финал в лыжной акробатике состоится в Пхенчхане завтра. 

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Теги: #Олимпиада 2018#Пхенчхан-2018 фристайл
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