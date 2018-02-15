Украинка Полюк не прошла в финал в лыжной акробатике в Пхенчхане, заняв 10-е место

Лидирует экс-украинка Алла Цупер, представляющая Беларусь.

Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане состоялись квалификационные соревнования в лыжной акробатике у женщин.

Украинка Ольга Полюк не смогла пройти в финал соревнований, упав в одной из попыток и заняв 10-е место. В финал проходят шесть спортсменок.

Отметим, что по итогам двух попыток лидерство удерживает опытная представительница Беларуси экс-украинка Алла Цупер, выступавшая за Украину еще на Олимпиаде в Нагано в 1998 году и затем сменившая гражданство. На минувших Играх в Сочи в 2014-м она выиграла золото.

Финал в лыжной акробатике состоится в Пхенчхане завтра.