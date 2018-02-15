Канадцы и шведы добыли уверенные победы в первых матчах олимпийского турнира по хоккею

17:27, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Швейцария - Канада - 1:5 / REUTERS

В другом поединке группы А сборная Канады разгромила Швейцарию - 5:1.

В группе С выиграли фавориты: сборные Швеции и Финляндии одержали победы соответственно над Норвегией и Германией.

Олимпиада-2018

Хоккей. Мужчины 

Группа А

Швейцария - Канада - 1:5

Чехия - Корея - 2:1

Группа С

Финляндия - Германия - 5:2

Норвегия - Швеция - 0:4

Напомним, вчера хоккейный турнир начался с сенсационных поражений сборных США и России.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#хоккейный олимпийский турнир-2018
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