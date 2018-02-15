Канадцы и шведы добыли уверенные победы в первых матчах олимпийского турнира по хоккею
17:27, 15 февраля 2018
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Сборная Кореи не сумела добиться успеха в матче с чехами.
Швейцария - Канада - 1:5 / REUTERS
В Пхенчхане состоялись очередные матчи мужского хоккейного турнира Олимпиады. Сборная хозяев не смогла сотворить сенсацию в стартовом матче. Команда Южной Кореи минимально уступила сборной Чехии - 1:2, не смотря на то что забила первой.
В другом поединке группы А сборная Канады разгромила Швейцарию - 5:1.
В группе С выиграли фавориты: сборные Швеции и Финляндии одержали победы соответственно над Норвегией и Германией.
Олимпиада-2018
Хоккей. Мужчины
Группа А
Швейцария - Канада - 1:5
Чехия - Корея - 2:1
Группа С
Финляндия - Германия - 5:2
Норвегия - Швеция - 0:4
Напомним, вчера хоккейный турнир начался с сенсационных поражений сборных США и России.
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