Украинские биатлонисты прокомментировали очередную неудачную гонку в Пхенчхане

16:20, 15 февраля 2018
Олимпиада
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В индивидуальной гонке украинские биатлонисты были далеки от числа призеров / REUTERS

В комментарии пресс-службе НОК Украины после финиша Владимир Семаков отметил, что на сегодняшнюю гонку выходил в хорошем настроении и с желанием бороться до конца. «Настрой был боевым. Я очень хотел показать достойный результат. Настраивался на ровную и быструю гонку. Это удалось, но ноги подвели – было трудно выдержать такие большие подъемы», - сказал он.

«Чтобы претендовать на высокие места, надо быстрее бежать и метко стрелять», - сказал Сергей Семенов. «Самочувствие сегодня было лучше, чем в предыдущих гонках, но все-таки физическое состояние далеко от идеального. Это была последняя индивидуальная гонка для меня в Пхенчхане-2018, впереди – эстафета. Надеюсь, что в командном выступлении результат будет лучшим», - добавил биатлонист.

Артем Прима выразил искренние слова благодарности украинским болельщикам. «Мы всегда настраиваемся выступать как можно лучше, но не всегда это получается. Верю, что уже в ближайшем будущем у нас все получится. Благодарен всей Украине – всем болельщикам за поддержку. Она очень важна для нас!», - отметил Артем.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#биатлон на Олимпиаде-2018
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