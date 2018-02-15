Украинские биатлонисты прокомментировали очередную неудачную гонку в Пхенчхане

О своем выступлении рассказали Владимир Семаков, Сергей Семенов и Артем Прима.

Спортсмены национальной мужской сборной по биатлону прокомментировали очередное неуверенное выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане. Напомним, сегодня в индивидуальной гонке лучший результат среди украинцев показал дебютант Олимпиады Артем Тищенко – 29 место, Владимир Семаков занял 31-ю строчку, Артем Прима финишировал 46-м, Сергей Семенов – 53-й.

В комментарии пресс-службе НОК Украины после финиша Владимир Семаков отметил, что на сегодняшнюю гонку выходил в хорошем настроении и с желанием бороться до конца. «Настрой был боевым. Я очень хотел показать достойный результат. Настраивался на ровную и быструю гонку. Это удалось, но ноги подвели – было трудно выдержать такие большие подъемы», - сказал он.

«Чтобы претендовать на высокие места, надо быстрее бежать и метко стрелять», - сказал Сергей Семенов. «Самочувствие сегодня было лучше, чем в предыдущих гонках, но все-таки физическое состояние далеко от идеального. Это была последняя индивидуальная гонка для меня в Пхенчхане-2018, впереди – эстафета. Надеюсь, что в командном выступлении результат будет лучшим», - добавил биатлонист.

Артем Прима выразил искренние слова благодарности украинским болельщикам. «Мы всегда настраиваемся выступать как можно лучше, но не всегда это получается. Верю, что уже в ближайшем будущем у нас все получится. Благодарен всей Украине – всем болельщикам за поддержку. Она очень важна для нас!», - отметил Артем.