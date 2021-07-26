Лидер медального зачета сменился.

На Олимпиаде в Токио завершился третий соревновательный день.

26 июля на Олимпийских играх был разыгран 21 комплект наград, а украинцы участвовали в пяти медальных финалах из них.

Лидер медального зачета сменился: сборная Китая опустилась на третью строчку, пропустив вперед Японию и США.

У Украины после третьего дня медалей не прибавилось. Относительно неплохо выступила тяжелоатлетка Камила Конотоп, но она финишировала неподалеку от бронзовой награды.

Медальный зачет Олимпиады 26 июля

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Артем Будрин