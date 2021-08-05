Это была первая в истории Олимпийских игр каноэ-гонка.

24-летняя украинская каноистка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это двенадцатая такая награда у Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

По результатам трех отборочных раундов в финал попали восемь лучших каноисток. Среди них – Людмила Лузан. Девушка является действующей вице-чемпионкой Европы по каноэ-спринту.

Лузан выиграла свои предыдущие заезды. Кроме нее такой результат показала только американка Невин Харрисон.

Читайте такжеУкраина объявили россиянками на награждении Олимпиады в Токио (видео)Сначала украинка отставала от соперницы, но на финише Людмила уменьшила разницу в расстоянии. В итоге американка выиграла "золото" с преимуществом в секунду, второй финишировала каноистка из Канады.

"Бронзу" получила украинская спортсменка. Она на 0: 08 секунды опередила действующую чемпионку Европы Дороту Боровскую, которая заняла четвертое место.

В первой в истории гонке Олимпийских игр в женском каноэ-спринте на подиум подойдут спортсменки из США, Канады и Украины.

Автор: Яна Ставская