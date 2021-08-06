Они пытались силой отправить Тимановскую в Минск.

Международный олимпийский комитет отстранил двух тренеров белорусской сборной от Олимпийских игр в Токио.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Такое решение было принято после того, как они пытались силой отправить Кристину Тимановскую в Минск.

Артура Шимака и Юрия Майсевича лишили полномочий и попросили немедленно покинуть олимпийскую деревню.

Отмечается, что это временная мера - сейчас проводится официальное расследование инцидента с Кристиной Тимановской.

Тимановскую пытались вывезти в Минск

1 августа стало известно, что белорусскую бегунью Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 года и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению МОК Беларуси стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали, и рассказала о конфликте с белорусскими спортивными чиновниками.

Власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку. Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

После этого еще трое спортсменов решили покинуть Беларусь. Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев уехал в Украину.

Легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова тоже решили, что не хотят жить в Беларуси. В настоящее время они находятся в Германии.

Автор: Людмила Жерновская