Событие 26 июля станет первой церемонией открытия Олимпийских игр, проводимой за пределами стадиона.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что церемония открытия Парижских Олимпийских игр, запланированная на реке Сена, может быть перенесена на Стад де Франс, если угроза безопасности будет сочтена слишком высокой.

Выступая перед французскими СМИ BFM-TV и RMC, Макрон заявил, что правоохранительные силы Франции будут мобилизованы на исключительном уровне для обеспечения безопасности мероприятия под открытым небом, пишет Independent.

"Но если мы думаем, что существуют риски, в зависимости от нашего анализа контекста у нас есть запасные сценарии. Есть план B и план С", - сказал Макрон.

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Событие 26 июля станет первой церемонией открытия Олимпийских игр, проводимой за пределами стадиона. Около 10 500 спортсменов пройдут парадом через сердце французской столицы на лодках по Сене по 6-километровому (3,7-мильному) маршруту.

Организаторы изначально планировали грандиозную церемонию открытия для 600 000 человек, большинство из которых будут смотреть ее бесплатно с берегов реки. Но проблемы безопасности и материально-технического обеспечения заставили правительство постепенно сокращать свои амбиции. Ранее в этом году общее количество зрителей сократилось примерно до 300 000.

Французское правительство также решило, что туристам не будет предоставлен бесплатный доступ для просмотра церемонии открытия из соображений безопасности. Вместо этого бесплатный доступ будет возможен только по приглашению.

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